В Башкирии мужчина жестоко избил своего родственника

Пострадавший часто употреблял спиртные напитки вместе с братом подозреваемого. Такие застолья родственник - 60-летний мужчина - не приветствовал. В очередной раз, увидев разгуливающего сельчанина, он решил преподать ему урок. Мужчина вышел на улицу и избил сельчанина. На тот момент потерпевший уже находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавший смог сам дойти до своего дома, где «скорую» вызвали его родственники.

пресс-служба МВД по Башкирии