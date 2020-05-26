В Башкирии мужчина жестоко избил своего родственника
51-летнего жителя Шаранского района избил родственник. Сейчас потерпевший находится в больнице. Медики диагностировали у него травму головы.
Подозреваемый был задержан по горячим следам. Им оказался 60-летний сельчанин. В содеянном он признался.
Пострадавший часто употреблял спиртные напитки вместе с братом подозреваемого. Такие застолья родственник - 60-летний мужчина - не приветствовал. В очередной раз, увидев разгуливающего сельчанина, он решил преподать ему урок. Мужчина вышел на улицу и избил сельчанина. На тот момент потерпевший уже находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавший смог сам дойти до своего дома, где «скорую» вызвали его родственники.
пресс-служба МВД по Башкирии
В отношении нападавшего возбудили уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Обстоятельства инцидента уточняются.