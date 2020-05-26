В Башкирии при тушении пожара пострадали добровольцы

25 мая в деревне Наратасты Шаранского района произошёл пожар. Огнём охватило помещение на территории керамического комбината. О произошедшем рассказала пресс-служба МЧС по РБ.

На место возгорания отправились и профессиональные пожарные, и добровольцы Чалмалинского сельсовета. Огонь был замечен в помещении для сушки продукции, где горела вентиляционная труба. Самостоятельно потушить пожар пытались четверо мужчин.

При тушении возгорания они получили травмы и были срочно госпитализированы. Пострадавших отправили в больницу №18 города Уфы. Причины пожара предстоит установить.