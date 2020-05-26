В Уфе задержанный гонщик симулировал сердечный приступ

Сотрудники ГИБДД устроили ночную погоню за нарушителем правил дорожного движения. Водитель несколько проезжал на красный, выезжал на встречную полосу и игнорировал просьбу сотрудников ГИБДД остановиться. А когда лихач был задержан, симулировал сердечный приступ.

Задержать нарушителя удалось только в Сипайлово. 34-летний гонщик решил выкрутиться необычным способом – он пожаловался на сильные боли в сердце. Подоспевшие врачи выяснили, что с мужчиной всё в полном порядке, а жалобы на боли — спектакль.

У лихача не было водительских прав, а разъезжал он на чужой машине. Было составлено несколько административных протоколов. Предварительно известно, что водителю придётся заплатить не менее 30 тысяч рублей.