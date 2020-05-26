В Башкирии мамы делили детскую площадку с агрессивными школьниками

Громкий конфликт произошёл в Стерлитамаке на одной из детских площадок. Школьники захватили скейтплощадку и не пускали туда детей помладше кататься. Молодые мамы попытались вразумить подростков, но были облиты грязью.

Женщины рассказали, что к ним прибежали их дети 8-9 лет и пожаловались на то, что старшие ребята не пускают их кататься. Мамы, конечно, решили разобраться в ситуации, заметили, что один из отцов уже отчитывает подростков, и присоединились к нравоучениям. Однако на вразумительные слова школьники отреагировали крайне негативно: стали материться, ругаться, посылать детей и их мам играть на площадку для собак.

Вон идите своих детей выгуливайте там, где собак выгуливают, животные! подросток

Подростки начали наезжать на велосипедах на взрослых и детей, поэтому одной из мамочек пришлось схватить за руку мальчика. Очевидцы рассказывают, что такое поведение школьников происходит не первый раз. Скейтплощадка – общественная территория для всех детей разных возрастов, однако сейчас она стала полем войны.