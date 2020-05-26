В Уфе расстреляли таксиста из-за громкой музыки

Вопиющий случай произошёл в башкирской столице в минувшие выходные. Неизвестный расстрелял машину таксиста. По предварительной информации, мужчине не понравился громкая музыка, которая играла в автомобиле.

Инцидент произошёл во дворе жилого дома в Октябрьском районе. Таксист ночью громко слушал музыку, что очень не понравилось неизвестному мужчине. Он сделал водителю замечание, завязалась ссора, а после недовольный мужчина достал газовый пистолет.

Неизвестный применил пистолет в отношении водителя такси, а потом поспешил скрыться. Таксист получил ожоги и был доставлен в больницу. Сейчас ведутся усиленные поиски виновника происшествия.