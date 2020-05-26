СК Башкирии расследует дело медсестёр, которых заперли в морге

Следственный комитет Башкирии проверит информацию о запертых в морге медсёстрах. По сообщениям СМИ, медицинских работников заперли в морге после контакта с коронавирусными больными. В пресс-службе ведомства сообщили, что дело будет расследовано.
Инцидент произошёл в Архангельской ЦРБ. После лечения больных с коронавирусом медсестер принудительно заперли в морге. Также медицинские сотрудники не получили положенные выплаты и денежную компенсацию.
Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента. Будут опрошены медсёстры, руководство больницы, свидетели. Уже после проверки всех деталей произошедшего будет принято процессуальное решение.
Фото: Интернет.