СК Башкирии расследует дело медсестёр, которых заперли в морге

Следственный комитет Башкирии проверит информацию о запертых в морге медсёстрах. По сообщениям СМИ, медицинских работников заперли в морге после контакта с коронавирусными больными. В пресс-службе ведомства сообщили, что дело будет расследовано.

Инцидент произошёл в Архангельской ЦРБ. После лечения больных с коронавирусом медсестер принудительно заперли в морге. Также медицинские сотрудники не получили положенные выплаты и денежную компенсацию.

Проводится доследственная проверка сообщение о нарушении трудовых прав медицинских работников Архангельской центральной районной больницы, задействованных в оказании помощи больным коронавирусом, выразившееся в принудительной изоляции в помещении, не отвечающем предъявляемым требованиям, а также в невыплате положенных денежных компенсаций. пресс-служба СК РФ по РБ

Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента. Будут опрошены медсёстры, руководство больницы, свидетели. Уже после проверки всех деталей произошедшего будет принято процессуальное решение.