В Башкирии 43-летний мужчина домогался до девочки

Жуткий инцидент произошёл накануне, 25 мая, в Мелеузе. Неизвестный мужчина показывал половые органы 13-летней девочке. Подробности произошедшего сообщили корреспонденты издания UfacityNews.ru.
28-летнея местная жительница обратилась с заявлением о домогательствах в полицию. Девушка сообщила, что неизвестный мужчина показывал её сестрёнке половые органы недалеко от дома. Сотрудники правоохранительных органов быстро нашли подозреваемого.
Им оказался 43-летний инженер. Мужчина проживает в Уфимском районе. Расследование дела продолжается, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.
Фото: Интернет.