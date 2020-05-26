В Башкирии зафиксирован рост безработных из-за коронавируса

На оперативном совещании в Курултае Башкирии обсудили текущую экономическую и эпидемиологическую ситуацию в регионе. С докладом выступила Ленара Иванова, вице-премьер правительства. По сообщениям политика, количество безработных увеличилось в 3,3 раза.

Конечно, эти цифры составлены только по официальным данным. Считались только те, кто официально зарегистрировался в соответствующем ведомстве как безработный. По состоянию на 25 мая количество безработных составляет 60 033 человека.

Всего поступило более 64 тысяч заявлений. Количество желающих получить пособие по безработице увеличивается с каждым днём. А вот свободных вакансий становится меньше – сейчас их в два раза ниже, чем людей, которые ищут работу.