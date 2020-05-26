В Уфе несколько дней будут включать сирены

Несколько дней в Уфе будут выть сирены. В столице проходит проверка систем оповещения. Об этом сообщает региональный госкомитет по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, проверка продлится по 28 мая. С сегодняшнего дня в утренние часы и до 4 часов дня будут включать сирены и громкоговорители. Продолжительность сигнала будет не более трех секунд.

Это техническая проверка исправности. При реальной угрозе сигнал длится около пяти минут, отметили в госкомитете. Когда и в каких районах столицы будут включаться сирены, можно посмотреть на сайте Госкомитета РБ по ЧС.