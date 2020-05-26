Житель Башкирии убил товарища, толкнув того под поезд

Суд вынес обвинительный приговор жителю Белорецкого района. Мужчину обвиняли в убийстве собственного друга. Обстоятельства трагедии рассказали в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ.
Два года назад два друга выпивали недалеко от железнодорожных путей. В какой-то момент между ними завязалась ссора, которая перетекал в драку. Обвиняемый схватил друга, уложил на рельсы и удерживал, пока того не переехал поезд.
Машинисты пытались остановить транспорт, однако расстояние было слишком близким. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. Коварного убийцу приговорили к лишению свободы на 10 лет.
Фото: Интернет.