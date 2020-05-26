В Башкирии летом могут повысить плату за вывоз мусора

Особое внимание было уделено обустройству мусорных площадок. Для полной обеспеченности необходимо приобрести ещё 19 тысяч контейнеров. Первый вице-премьер Андрей Назаров дал поручение проработать вопрос об их производстве в республике. Помимо этого были рассмотрены вопросы касаемо ямочного ремонта. Уровень выполнения составляет 51,5%. А вот дорожные дефекты во дворах устраняют за счет республиканской программы «Башкирские дворики». В 60 муниципалитетах к этим работам уже приступили. В трех приступают на этой неделе.