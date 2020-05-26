В Башкирии летом могут повысить плату за вывоз мусора

В Башкортостане уже летом могут повысить плату за вывоз мусора. Этот вопрос сегодня обсуждали в региональном Правительстве. Совещание прошло под руководством первого вице-премьера Андрея Назарова.

Регоператоры пожаловались, что сейчас огромные объемы вывозимых от населения ТКО скопились на свалках, которые переполнены. Оттуда отходы необходимо вывезти на так называемые «легитимные полигоны». А это огромные затраты.

По первому году итоги подведем. Если будет некачественная работа плюс высокая собираемость оплаты, тогда мы пойдем на то, чтобы увеличить. Поэтому будем в июне итог этот подводить.  В целом работа идет неплохо. Собираемость и работа по вывозу более-менее.

Андрей Назаров, первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

Особое внимание было уделено обустройству мусорных площадок. Для полной обеспеченности необходимо приобрести ещё 19 тысяч контейнеров. Первый вице-премьер Андрей Назаров дал поручение проработать вопрос об их производстве в республике. Помимо этого были рассмотрены вопросы касаемо ямочного ремонта. Уровень выполнения составляет 51,5%. А вот дорожные дефекты во дворах устраняют за счет  республиканской программы «Башкирские дворики». В 60 муниципалитетах к этим работам уже приступили. В трех приступают на этой неделе.

Тротуары – это как дороги для людей, которые без машин ходят. Это так же важно, чтобы они были не бесхозными, были без ям. Много работы надо по тротуарам проводить.

Андрей Назаров, первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан