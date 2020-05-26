В Туймазах благоустроят дворы за 49 млн рублей

Во дворах Туймазов появится видеонаблюдение и современные детские площадки. На благоустройство выделено 49 миллионов рублей. Проекты предварительно были согласованы с жителями.

В городе реализуется республиканская программа. Работы начались в середине мая, завершить планируют к 1 сентября. Всего в Башкортостане в этом году отремонтируют 380 дворов и потратят на это 1,77 млрд рублей. Финансирование из бюджета республики, муниципалитета и 1% – средства самих жильцов. Чтобы стать участниками программы, необходимо провести собрание собственников квартир и подать заявку в администрацию города.