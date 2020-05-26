В Башкирии частный инвестор вложил 50 млн рублей в благоустройство парка

Частный инвестор вложил около 50 млн рублей в благоустройство парка в городе Октябрьский. Средства направили на создание современной спортивной площадки, а также игровой зоны для детей и зоны отдыха для взрослых. Как пояснил генеральный директор фирмы «Нефтемодулькомплект» Рамис Мамаев, таким образом фирма решила сделать подарок землякам.

В улучшении городской среды принимают участие также и другие фирмы, которые предоставляют значительные скидки на материалы. При содействии администрации Октябрьского питомник выделил саженцы деревьев, после чего началась их посадка. Парк получил название «Девон».

Мы знаем, что в этом районе есть проблема. Район новый, но такой зоны здесь не было, очень много семей здесь проживает. Они писали очень много обращений нашей администрации. И нашей компанией было принято решение построить в этом районе сквер в районе 6 тысяч кв.м. и подарить городу в честь 10-летия нашей компании.

Рамис Мамаев, генеральный директор компании «Нефтемодулькомплект», инвестор