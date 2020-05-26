В Башкирии частный инвестор вложил 50 млн рублей в благоустройство парка

Мы знаем, что в этом районе есть проблема. Район новый, но такой зоны здесь не было, очень много семей здесь проживает. Они писали очень много обращений нашей администрации. И нашей компанией было принято решение построить в этом районе сквер в районе 6 тысяч кв.м. и подарить городу в честь 10-летия нашей компании.

Рамис Мамаев, генеральный директор компании «Нефтемодулькомплект», инвестор