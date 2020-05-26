26 июля – Новая дата акции Бессмертный полк в Уфе 2020: почему перенесли, где пройдет

Владимир Путин выступил с предложением все-таки провести в России Бессмертный полк. Новая дата народного шествия - 26 июля, спустя месяц после Парада Победы.
По словам Путина, эпидемиологическая ситуация к тому моменту может урегулироваться. Однако в этом году у любого подобного мероприятия есть свои трудности.
Логика в выборе даты неслучайна: в этот день в стране отмечают День Военно-морского флота.
Напомним, из-за пандемии в этом году шествие перенесли в онлайн-формат. Жители Башкирии участвовали в нем, не выходя из дома.
По традиции Бессмертный полк проводится в Уфе на проспекте Октября. Места проведения мероприятия в муниципалитетах определяют местные власти.