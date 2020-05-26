26 июля – Новая дата акции Бессмертный полк в Уфе 2020: почему перенесли, где пройдет

Владимир Путин выступил с предложением все-таки провести в России Бессмертный полк. Новая дата народного шествия - 26 июля, спустя месяц после Парада Победы.

По словам Путина, эпидемиологическая ситуация к тому моменту может урегулироваться. Однако в этом году у любого подобного мероприятия есть свои трудности.

Такие строгие режимы безопасности мы по объективным причинам не можем обеспечить при проведении марша «Бессмертного полка», который объединяет в одном строю миллионы наших граждан, когда по улицам наших городов идет нескончаемый людской поток. Здесь уже, конечно, никакой дистанции соблюсти невозможно по определению. Владимир Путин

Логика в выборе даты неслучайна: в этот день в стране отмечают День Военно-морского флота.

Напомним, из-за пандемии в этом году шествие перенесли в онлайн-формат. Жители Башкирии участвовали в нем, не выходя из дома.