В Уфу вернулись учителя, работавшие в Таджикистане

Сегодня в Уфу прибыли учителя из Таджикистана. 13 башкирских педагогов работали в среднеазиатской республике в рамках гуманитарного проекта. Ближайшие две недели преподавателям придется провести в обсерваторе.

Позади остался не только учебный год, но и долгий путь домой. Учителя из республики целые сутки добирались в Уфу из Таджикистана. За плечами два перелета и строгий контроль в московском аэропорту. Несмотря на изматывающую дорогу, у них хорошее настроение и на камеру свою усталость не показывают.

Всего из Таджикистана в Уфу прилетели 13 учителей. Наши педагоги участвовали в гуманитарном проекте по обеспечению образовательной деятельности российских учителей в школах зарубежных стран. Сейчас там начались каникулы. Вернуть педагогов домой удалось благодаря поддержке Главы Башкортостана. Их разместили в комфортабельных номерах с трехразовым питанием. В обсерваторе наши учителя проведут 2 недели.

Нас проверяли, конечно, долго в Москве. Хорошо, добрались до Башкирии, очень хорошо. Нас встретили, все условия создали, переживали за нас, в общем, очень хорошо мы доехали. Самочувствие отличное, настроение хорошее. Луиза Хуснутдинова, учитель русского языка и литературы

По приезде в обсерватор у учителей измерили температуру тела и взяли анализ на COVID-19. Результаты станут известны со дня на день. Все прибывшие чувствуют себя хорошо. Признаков ОРВИ у группы нет.