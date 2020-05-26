В Башкирии прокуроры помогли умирающей девочке получить лекарства

В Буздякском районе прокуратура добилась лекарства для мужчины с тяжелым заболеванием. Дорогостоящий препарат должны были выдавать бесплатно, но медикаментов не было. В такой же ситуации оказалась и шестилетняя девочка из Буздяка.

Жить обычной жизнью Айдар Фаррухшин может только при наличии гантелей и двух мешков с лекарствами. В одном – обезболивающие, во втором – народные средства, травы. Физические упражнения необходимы для разогрева суставов, которые иначе будут невыносимо болеть. Облегчить жизнь может дорогостоящее лекарство «Этанерцепт».

Проблемы со здоровьем начались в 19 лет. Был освобожден от армии. Несмотря на проблемы, боли в теле, к врачу не обращался. Занимался спортом – это спасало. Так дожил до 40 лет. Когда боли обострились, обратился к ревматологу. Врач поставил диагноз: болезнь Бехтерева, но уже в запущенной форме. Айдару выписали дорогостоящие препараты, но получить их бесплатно, как полагалось по закону, сначала не получилось. А без этого лекарства мужчине приходится тяжело.

Одной упаковки инфузии хватает на месяц, это 40-50 тысяч. То есть годовой курс лечения обходится больному в 500-600 тысяч. Айдар Фаррухшин

Самостоятельно приобрести препарат Айдар не мог. Из-за плохого самочувствия он потерял работу. Вахтовик трудился на севере, а чтобы возобновить деятельность, нужно поправить здоровье – замкнутый круг. Препарат назначали еще в августе, а получить его удалось только этой весной, после того как Айдар обратился в Буздякскую районную прокуратуру.

Маленькой Сафии тоже отказали в бесплатном лекарстве. 4 года назад ей диагностировали почечную недостаточность. Лечение гормонами не помогало. В Москве врачи назначали «Сандиммун Неорал». Но обеспечивать им бесплатно в Минздраве отказались. Матери девочки пришлось покупать препарат за свой счет.

Этот препарат обходился мне в 5-5,5 тысяч. Около полугода я покупала сама. Очень тяжело, препарата нет свободно в аптеках, только через Москву. Лилия Субаева