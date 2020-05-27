В Башкирии из-за коронавируса молочная кухня работает на выезд

Я очень рада, что продукцию молочной кухни нам начали привозить, потому что это очень удобно. Мои дети очень любят продукцию молочной кухни, спасибо большое организаторам, и надеемся, что не только в период пандемии это будет, надеемся, что это и дальше будет продолжаться.

Айсылу Гараева, жительница с. Амзя