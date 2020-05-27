В Башкирии из-за коронавируса молочная кухня работает на выезд

Молоко с доставкой на дом. Малоимущие семьи из Краснокамского района будут каждую неделю получать молочную продукцию, не выезжая из своего населенного пункта. Так, жителям сёл Амзя, Энергетик, Арлан и Куяново не придется ездить в Нефтекамск за творогом, кефиром и молоком.
Специальное питание для детей будут привозить в термоконтейнерах. Все семьи, попадающие под программу поддержки, забирают свои продуктовые корзины в заранее обозначенном месте. Напомним, бесплатная молочная продукция предоставляется беременным женщинам, кормящим мамам и детям до 3 лет из малоимущих семей.