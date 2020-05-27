В Башкирии пожилая пара врезалась на машине в забор

Серьёзное ДТП произошло в Салавате накануне, 26 мая. Пожилая пара на «ВАЗ-2106» врезалась в бетонный забор. И водитель, и пассажирка пострадали в аварии.

83-летний местный житель за рулём отечественного автомобиля не справился с управлением. Мужчина допустил съезд в кювет, а после врезался в железобетонный забор на полной скорости. Водитель и 79-летняя пассажирка получили травмы.

Неизвестно, понадобилась ли госпитализация пострадавшим. Причина трагедии устанавливается следствием. Всего за последние сутки зарегистрировано 9 автомобильных аварий.