В Башкирии осудили 17-летнюю девочку за жестокое убийство сестрёнки

В Салавате суд вынес обвинительный приговор 17-летней девушке. В прошлом году она жестоко убила собственную сестрёнку. Суд приговорил девушку к одному году ограничения свободы.

13 сентября 2019 года девушка осталась со своей 7-летней сестрой дома. Подросток училась в кадетской школе, а в этот день старательно выполняла домашнее задание. Младшая сестра начала сильно капризничать и мешать старшей, поэтому девушка завела сестрёнку в баню и несколько раз опустила головой в таз с водой.