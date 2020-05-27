В Башкирии осудили 17-летнюю девочку за жестокое убийство сестрёнки

В Салавате суд вынес обвинительный приговор 17-летней девушке. В прошлом году она жестоко убила собственную сестрёнку. Суд приговорил девушку к одному году ограничения свободы.
13 сентября 2019 года девушка осталась со своей 7-летней сестрой дома. Подросток училась в кадетской школе, а в этот день старательно выполняла домашнее задание. Младшая сестра начала сильно капризничать и мешать старшей, поэтому девушка завела сестрёнку в баню и несколько раз опустила головой в таз с водой.
Подросток ушла из бани, оставив сестру там, где младшая и захлебнулась. Девочку, которая убила сестру, описывают, как умного, старательного ребенка – она занималась спортом и училась на отлично. Суд не лишил подростка свободы, но установил некоторые ограничения на определенные действия.