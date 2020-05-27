В Башкирии за ночь заживо сгорели два человека

В республике за одну ночь произошло два смертельных пожара. Каждый из них произошёл на садовых участках. О трагедии рассказала пресс-служба МЧС РБ.

Накануне, 26 мая, поступил сигнал о возгорании в СНТ «Мичуринский» в Нефтекамске. Пожарные оперативно выехали на место происшествия, где огнём охватило садовый одноэтажный дом. Во время тушения пожара в помещении было обнаружено тело хозяйки дома.

Второй пожар произошёл чуть позже в СНТ «Берёзка» в селе Николо-Березовка Краснокамского района. Горел одноэтажный дощатый дом по улице Четвертой. В сгоревшем помещении было обнаружено тело мужчины.