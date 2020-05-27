В Башкирии ветеранам подарят мобильные телефоны

В республике бесплатно получат мобильные телефоны ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны. Проект реализуется представителями партии «Единая Россия» и Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы». Раздача телефонов пройдёт уже в следующем месяце.

В Башкирии проживает около тысячи ветеранов-фронтовиков. Чтобы поддерживать связь с родными и социальными службами, каждый из них получит мобильный телефон. В гаджете будет установлена сим-карта с безлимитным льготным тарифом.

В памяти устройства уже будут внесены номера социальных служб, волонтёров, медицинских организаций. Это как никогда актуально в условиях пандемии. С 22 по 24 июня каждый ветеран получит свой подарок.