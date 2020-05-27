В Уфе водитель сбил ребёнка, который выбежал на дорогу

Накануне, 26 мая, произошла серьёзная авария. В ДТП пострадал 9-летний ребёнок. Столкновение машины и пешехода произошло на Дёмском шоссе.

Как стало известно сотрудникам ГИБДД, 64-летний мужчина за рулём BYD F3 ехал в сторону автодороги Уфа-Оренбург. В этот момент 9-летний мальчик переходил дорогу в неорганизованном для этого месте. Водитель затормозить не успел.

По словам автомобилиста, ребёнок внезапно выбежал на дорогу. Мальчик получил разного рода травмы, но после оказания врачебной помощи был отпущен домой. Известно, что ребёнок в момент происшествия был с бабушкой.