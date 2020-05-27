Жители Башкирии чуть не убили друг друга из-за дешевых кастрюль

В Башкирии жители Белорецка устроили давку из-за дешевых кастрюль. Горожане готовы были наплевать на дистанцию, лишь получить посуду по распродаже.

Сегодня в Белорецке жители могли наблюдать странную картину. Около одного из магазинов сотни горожан ругались и толпились на входе в ТЦ из-за дешевых кастрюль.

Дело в том, что один из магазинов устроил распродажу кастрюль за 99 рублей. В списке "халявы" также тысяча товаров для детей за рубль.

Никого при этом не смущало, что сейчас в России из-за коронавируса нужно соблюдать дистанцию.

Белоречане защищают своих жителей. По их мнению, дешевые распродажи - это повод рискнуть своей жизнью.

Всякие вирусы будут И пройдут, а вот кастрюли по акции, ещё и правнукам прослужат. Азат Г., житель Белорецка