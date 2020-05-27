В Башкирии увеличили доплату для учителей

Учителя будут получать доплаты за классное руководство. Об этом сообщили сегодня на заседании президиума правительства республики. В Башкортостане средний размер надбавки составит 7780 рублей.

Если педагог ведет два класса, эта сумма удвоится. По словам министра образования и науки Айбулата Хажина, выплачивать надбавки начнут уже в этом году с первого сентября.