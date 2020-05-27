В Уфе стали снижаться цены на вторичное жилье

Специалисты Госкомитета РБ по строительству и архитектуре рассчитывают, что новые льготы по ипотеке в связи с коронавирусом не только смогут повысить спрос на жилье, но и будут способствовать активной реализации в регионе национального проекта «Жилье и городская среда», утверждённого майским указом Владимира Путина.