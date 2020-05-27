В Уфе стали снижаться цены на вторичное жилье

В Уфе зафиксировано падение стоимости вторичного жилья. Такая тенденция, в целом, наблюдается по всей стране. Причина кроется в экономическом кризисе из-за пандемии коронавируса. Эксперты говорят: "Покупательская способность россиян падает". Однако есть и положительные моменты.
По данным федерального портала «Мир квартир», в конце марта 2020 года средняя цена квадратного метра на вторичном рынке России составила 61,2 тысяч рублей, средняя цена предложения - 3,5 миллиона рублей.
Как передаёт ТАСС со ссылкой на директора федеральной компании «Этажи» Ильдара Хусаинова, подобного снижения цен на вторичное жилье не наблюдалось с осени 2017 года.
По словам Ильдара Хусаинова, помимо Уфы снижение цен отмечено в Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Тюмени, Казани, Челябинске.
Специалисты Госкомитета РБ по строительству и архитектуре рассчитывают, что новые льготы по ипотеке в связи с коронавирусом не только смогут повысить спрос на жилье, но и будут способствовать активной реализации в регионе национального проекта «Жилье и городская среда», утверждённого майским указом Владимира Путина.