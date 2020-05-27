В Куюргазинском районе Башкирии появится 25-метровый бассейн

На сегодняшний день в здании бассейна выполнено 95% внутренних работ. В здании бассейна имеются вестибюль, гардероб, помещение охраны, раздевалки, помещение для инструкторов, лаборатория анализа воды, кабинет врача и дежурной медсестры, место отдыха, комната персонала, санитарно-бытовые и технические помещения. Подключены газ, вода, свет и связь. Смонтировано уличное освещение. Основная работа осталась по благоустройству территории: установка бордюров, укладка асфальта и брусчатки. Предполагается, что здесь будут заниматься дети со всех деревень района.