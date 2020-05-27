В Уфе женщину били палками три дня, чтобы вывести из запоя

Жительница Уфы пожаловалась, что в клинике для реабилитации от запоя, её избивали палками. Женщина намерена подавать в суд на учреждение. Однако администрация клиники отрицает все обвинения.

Телеканал «РенТВ» рассказал подробности случившегося. Уфимка поведала, что её муж купил место в клинике, где лечат от запоя. Он оплатил проживание, питание и лечение, но когда приехал забирать жену, был шокирован.

Всё лицо и тело женщины было покрыто гематомами. Уфимка рассказала, что медсестры били её палками от швабры, когда она была не в сознании из-за психотропных веществ, которые ей назначили в клинике. Главный врач учреждения обвинения отрицает – он утверждает, что женщина уже поступила избитой и пьяной, поэтому часто падала с кровати. Свои слова врач может подтвердить показаниями свидетелей и видео с камер наблюдения. Однако жительница Уфы настроена серьёзно: сейчас она собирается писать заявление в правоохранительные органы.