Новое оборудование поступило в детскую школу искусств села Уральск в Башкирии

Концертный рояль, цифровые фортепиано, экраны на штативе, экран с электроприводом, ноутбуки, проекторы – все это на днях завезли в детскую школу искусств села Уральск. По информации сотрудников школы, такая масштабная закупка происходит впервые в истории образовательного учреждения.