Новое оборудование поступило в детскую школу искусств села Уральск в Башкирии

Музыкальная школа в селе Уральск обновила свое оборудование, необходимое для успешного обучения. Теперь учащиеся смогут выступать на новом рояле, а на уроках использовать современные ноутбуки.
Это стало возможным благодаря реализации в республике регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура», утверждённого майским указом Владимира Путина.
Концертный рояль, цифровые фортепиано, экраны на штативе, экран с электроприводом, ноутбуки, проекторы – все это на днях завезли в детскую школу искусств села Уральск. По информации сотрудников школы, такая масштабная закупка происходит впервые в истории образовательного учреждения.
Отметим, что всего для Учалинского района Башкирии на реализацию регионального проекта «Культурная среда» было выделено более 3,5 млн рублей.