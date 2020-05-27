В Уфе врачи РКБ стали донорами антиковидной плазмы

Уфимские врачи заготовили более 50 доз антиковидной плазмы. Это плазма, которую сдают переболевшие коронавирусом пациенты. Ее переливают тем, кто находится в тяжелом состоянии.

Сегодня банк пополнился. 16 врачей Республиканской клинической больницы, переболевшие коронавирусом, сдали плазму крови в рамках совместного проекта Министерства здравоохранения республики и клиники БГМУ. Передвижной модуль остановился во дворе больницы, так врачам не пришлось отлучаться от работы. Помимо заготовки, проходит и тестирование плазмы на наличие иммуноглобулин.

Все жители республики, переболевшие новой коронавирусной инфекцией, могут сдать плазму крови в Республиканской станции переливания. За сдачу донорам дают выплаты. За 300 мл – 2 500 рублей, а за 600 мл плазмы – 5 000 рублей.

Есть очень положительные эффекты от лечебного введения заместительной терапии плазмой. Мы – один из регионов- лидеров, которые вслед за Москвой и Екатеринбургом стали использовать активно данный вид терапии. Максим Забелин, министр здравоохранения Республики Башкортостан

Тем временем количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в республике увеличилось на 91 случай. По оперативным данным Министерства здравоохранения, на сегодняшний день в республике коронавирусом болеют 2942 человека. В стационарах лечение проходят 694 пациента, из них 52 – в тяжелом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключено 11 человек.