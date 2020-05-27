«Я дурак на голову!»: житель Башкирии выгнал подростков с пруда, угрожая пистолетом

В Абзелиловском районе произошло столкновение интересов местных жителей и предпринимателя. Подростки пришли к водоёму искупаться, но были встречены агрессивным арендодателем пруда. Конфликт чуть не закончился перестрелкой.
Очевидцы успели снять видео разборки подростков и предпринимателя. На записи хорошо слышно, как мужчина угрожает ребятам пистолетом.
Корреспонденты «Вести-Башкортостан» выяснили обстоятельства конфликта. В МВД по РБ сообщили, что мужчина пожаловался на подростков, которые снимают его рыболовные сети. Предприниматель арендует пруд для разведения и отлова рыбы. Просьбу не трогать сети молодые ребята проигнорировали, поэтому конфликт обострился до предела.
Сейчас правоохранительные службы проводят проверку произошедшего.
Видео: Вести-Башкортостан.