В Башкирии сильный ветер почти оставил больницу без крыши

Сегодня, 27 мая, в некоторых районах Башкирии прошёлся сильный, шквалистый ветер. Так, одна из районных больниц чуть не осталась без крыши. Порывы ветра почти сорвали покров со здания.
Частично повредилась крыша Миякинской центральной больницы. Пострадало хирургическое отделение медучреждения. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия.
Однако в эвакуации пациентов и персонала не было необходимости. В пресс-службе МЧС по РБ сообщили, что пострадавших нет. Больница будет работать в штатном режиме, а на крыше проведут ремонтно-восстановительные работы.
Фото: МЧС по РБ.