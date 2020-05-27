В Башкирии сильный ветер почти оставил больницу без крыши

Сегодня, 27 мая, в некоторых районах Башкирии прошёлся сильный, шквалистый ветер. Так, одна из районных больниц чуть не осталась без крыши. Порывы ветра почти сорвали покров со здания.

Однако в эвакуации пациентов и персонала не было необходимости. В пресс-службе МЧС по РБ сообщили, что пострадавших нет. Больница будет работать в штатном режиме, а на крыше проведут ремонтно-восстановительные работы.