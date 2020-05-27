В Уфе в изоляторе обнаружили больного коронавирусом

В СИЗО-1 УФСИН России по Башкирии был обнаружен зараженный коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба учреждения. Стало известно о состоянии заболевшего.

У одного из заключенных подозреваю коронавирусную инфекцию. Пациент был изолирован – сейчас он находится под постоянным наблюдением врачей. Болезнь у заключенного проходит в лёгкой форме, бессимптомно.

Также были выявлены все контактные лица, которых тоже поместили на карантин. У всех были взяты лабораторные анализы на выявление инфекции. В изоляторе проводятся все необходимые санитарно-эпидемиологические меры, а сама ситуация находится под контролем.