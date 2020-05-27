Житель Башкирии зверски зарезал друга и украл его машину

Зверское преступление совершил житель города Стерлитамак. 22 мая мужчина убил своего соседа в пьяном бреду и украл личные вещи. Следствие восстановило картину произошедшего.
23 мая тело 62-летнего мужчины с большим количеством ножевых ранений было обнаружено в его садовом доме. Следователи осмотрели улики и вышли на след соседа погибшего – 55-летнего ранее судимого мужчины. Его не оказалось в собственном доме, зато правоохранители обнаружили тайник с вещами убитого.
Вскоре выйти на след преступника удалось. После убийства 55-летний мужчина украл личные вещи соседа, деньги, инструменты и автомобиль. Сейчас проводятся все необходимые следственные мероприятия.
Фото: СК РФ по РБ.