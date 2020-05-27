Радий Хабиров поздравил Татарстан со 100-летием

Радий Хабиров поздравил Татарстан со 100-летним юбилеем. Поздравление опубликовано на официальном сайте главы региона.
Жителям соседнего региона Хабиров пожелал процветания и развития. Редакция bash.news публикует текст официальной телеграммы.
Уважаемый Рустам Нургалиевич!
Сердечно поздравляю Вас и всех жителей братского Татарстана со 100-летием республики!
Вековой исторический путь наполнен многими яркими событиями, ратными и трудовыми подвигами народов Татарстана, выдающимися достижениями в науке, образовании, культуре, спорте.
Свой знаменательный юбилей республика встречает новыми успехами в экономике и социальной сфере, являясь одним из регионов-лидеров нашей страны. Важно, что Татарстан, стоявший у истоков российского федерализма, и сегодня продолжает вносить существенный вклад в развитие федеративных отношений.
Башкортостан дорожит крепкими связями между нашими регионами. Пусть наша дружба и сотрудничество крепнут год от года.
Желаю Вам, уважаемый Рустам Нургалиевич, и всем татарстанцам крепкого здоровья, благополучия и новых достижений!