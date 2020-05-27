Радий Хабиров поздравил Татарстан со 100-летием

Свой знаменательный юбилей республика встречает новыми успехами в экономике и социальной сфере, являясь одним из регионов-лидеров нашей страны. Важно, что Татарстан, стоявший у истоков российского федерализма, и сегодня продолжает вносить существенный вклад в развитие федеративных отношений.