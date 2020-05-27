На стадионе ФК «Уфа» завершается укладка итальянского газона

Ничто не вечно, и у искусственного футбольного поля тоже есть срок годности. Старое покрытие стадиона «Нефтяник» окончательно забилось крошкой кокосового дерева. Сначала по полю прошлись, словно пылесосом, убрав все лишнее. Затем газон сняли. Его отправят в две школы Октябрьского района Уфы. И вот уже на «Нефтянике» новенькое итальянское покрытие.

Поле по своим характеристикам показало, что оно идеальное. Просто сейчас мы знаем, как его эксплуатировать. То, что мы постелем в этот раз, мы будем использовать уже шесть лет.

Это искусственное поле нового поколения. Ворс на нем гуще. Благодаря этому покрытие может прослужить дольше. К тому же оно ярче, а это улучшит телевизионную картинку. На поле с такими характеристиками можно проводить матчи в любое время года. Производится оно из полимерного материала. Каждая травинка – изделие сложной формы с ребрами жесткости. Они всегда поддерживают вертикальную форму. Такая искусственная трава не нуждается в сложном уходе. Внутри поле состоит из нескольких слоев. Нижний – уплотненный грунт, на который засыпают щебень мелких фракций. Следом – песок с трубами подогрева. Далее щебень средних и мелких фракций. И уже верхняя часть футбольного пирога – искусственное покрытие с ворсом высотой 60 миллиметров. Его и заменили на «Нефтянике».