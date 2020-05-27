В центре Уфы жестоко расстреляли собак

В сети появилось видео, как догхантеры ведут охоту на собак в центре Уфы. Куда делись четвероногие, неизвестно. Зоозащитники забили тревогу: следы собак пропали, так же как и самих отловщиков.
Эта подушка теперь лишь напоминание, что здесь жила собачья семья. 4 щенка и их мама, которую назвали Дусей. Уфимец Виталий Давыдов говорит, что подкармливали животных жители всех соседних домов. Опасности они не представляли. Но 20 мая сюда приехали догхантеры.
От места стрельбы собаки успели уйти всего на 100 метров. Стреляли в них предположительно дротиками с транквилизатором. Здесь возле шлагбаума препарат, по всей видимости, начал действовать, и животные уже не могли бежать дальше. Тут их и настигли догхантеры.
Сцена охоты развернулась на территории «Уфа-Арены». Происходящее попало в камеры видеонаблюдения. Чтобы погрузить собак, отловщики заехали прямо на тротуар, нарушив еще и правила дорожного движения. После автомобиль скрылся в неизвестном направлении. Пропали и щенки. Зоозащитники говорят, что собачью семью уже готовились пристроить
Ранее отловом безнадзорных животных в Уфе занималось Спецавтохозяйство по уборке города. Однако, как пояснили в организации, в этом году контракт с администрацией столицы заключен не был. А вот на этом видео, которое сняли сами зоозащитники, сотрудники спецавтохозяйства путаются в словах. И, судя по всему, отлов все же ведется
Либо сотрудники спецавтохозяйства врут, либо говорят о другом, одноименном, известном лишь им приюте. В прошлом году вступил в силу закон об ответственном обращении с животными. Отдельно там прописано, что безнадзорных четвероногих нужно стерилизовать, вакцинировать, а затем отпускать или же отправлять в приют.
Мы направили запрос в мэрию Уфы, чтобы узнать, кто все-таки занимается отловом собак в городе. Оперативного комментария получить не удалось. Кто все же несет ответственность и куда отвозят пойманных животных, вопрос остается открытым. Тем временем на отловщиков зоозащитники открыли свою охоту.