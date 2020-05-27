В центре Уфы жестоко расстреляли собак

В сети появилось видео, как догхантеры ведут охоту на собак в центре Уфы. Куда делись четвероногие, неизвестно. Зоозащитники забили тревогу: следы собак пропали, так же как и самих отловщиков.

Эта подушка теперь лишь напоминание, что здесь жила собачья семья. 4 щенка и их мама, которую назвали Дусей. Уфимец Виталий Давыдов говорит, что подкармливали животных жители всех соседних домов. Опасности они не представляли. Но 20 мая сюда приехали догхантеры.

Остановилась машина. Вышел, в упор выстрелил. Собаки побежали за угол. Мужчины обратно в машину и поехали в объезд. Виталий Давыдов

От места стрельбы собаки успели уйти всего на 100 метров. Стреляли в них предположительно дротиками с транквилизатором. Здесь возле шлагбаума препарат, по всей видимости, начал действовать, и животные уже не могли бежать дальше. Тут их и настигли догхантеры.

Сцена охоты развернулась на территории «Уфа-Арены». Происходящее попало в камеры видеонаблюдения. Чтобы погрузить собак, отловщики заехали прямо на тротуар, нарушив еще и правила дорожного движения. После автомобиль скрылся в неизвестном направлении. Пропали и щенки. Зоозащитники говорят, что собачью семью уже готовились пристроить

Щенкам мы уже нашли новых хозяев. А собаку мы хотели пристроить в частный приют. Не дождались. Виталий Давыдов

Ранее отловом безнадзорных животных в Уфе занималось Спецавтохозяйство по уборке города. Однако, как пояснили в организации, в этом году контракт с администрацией столицы заключен не был. А вот на этом видео, которое сняли сами зоозащитники, сотрудники спецавтохозяйства путаются в словах. И, судя по всему, отлов все же ведется

Либо сотрудники спецавтохозяйства врут, либо говорят о другом, одноименном, известном лишь им приюте. В прошлом году вступил в силу закон об ответственном обращении с животными. Отдельно там прописано, что безнадзорных четвероногих нужно стерилизовать, вакцинировать, а затем отпускать или же отправлять в приют.