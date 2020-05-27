В Уфе вороненок клянчил еду, а в итоге нашел «родителей»

Жители Уфы приютили голодного вороненка. Горожане прислали видео с места событий в редакцию bash.news.

Накануне в Уфе в микрорайоне Молодежный местные жители обнаружили голодного вороненка. Птенец ходил вокруг людей и истошно орал.

Ребята поняли - малыш хочет есть. Догадка оказалась верна: вороненок охотно раскрывал клюв, увидев лакомство в руках своих спасителей. Все это время над толпой людей кружились взрослые особи, которые потом улетели.