В Уфе вороненок клянчил еду, а в итоге нашел «родителей»

Жители Уфы приютили голодного вороненка. Горожане прислали видео с места событий в редакцию bash.news.
Накануне в Уфе в микрорайоне Молодежный местные жители обнаружили голодного вороненка. Птенец ходил вокруг людей и истошно орал.
Ребята поняли - малыш хочет есть. Догадка оказалась верна: вороненок охотно раскрывал клюв, увидев лакомство в руках своих спасителей. Все это время над толпой людей кружились взрослые особи, которые потом улетели.
Птенца было решено назвать Крохой и приютить его в квартире. Новые хозяева уже нашли ветеринара, чтобы получить рекомендации по уходу за молодой птицей.