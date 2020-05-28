Стали известны сроки подачи документов в вузы

Российские абитуриенты смогут подавать заявления в вузы с 20 июня по 17 августа. Об этом сообщил Валерий Фальков – министр науки и высшего образования. Таким образом, будущие студенты смогут сдать заявления ещё до ЕГЭ, который был сдвинут из-за коронавируса.

Подать заявления на обучение в вузах абитуриенты смогут с 20 июня по 17 августа 2020 года. Первый ЕГЭ назначен на 3 июля. Выпускники в этот день придут сдавать географию, литературу и информатику. Сдавать экзамены будут обязаны только те выпускники, которые собираются получать высшее образование. На экзаменах их рассадят на расстоянии полутора метров друг от друга. Остальные выпускники получать аттестаты.