Стали известны сроки подачи документов в вузы

Российские абитуриенты смогут подавать заявления в вузы с 20 июня по 17 августа. Об этом сообщил Валерий Фальков – министр науки и высшего образования. Таким образом, будущие студенты смогут сдать заявления ещё до ЕГЭ, который был сдвинут из-за коронавируса.
Подать заявления на обучение в вузах абитуриенты смогут с 20 июня по 17 августа 2020 года. Первый ЕГЭ назначен на 3 июля. Выпускники в этот день придут сдавать географию, литературу и информатику. Сдавать экзамены будут обязаны только те выпускники, которые собираются получать высшее образование. На экзаменах их рассадят на расстоянии полутора метров друг от друга. Остальные выпускники получать аттестаты.
Намерены поступать в вузы примерно 780 000 выпускников. Ранее глава Минпросвещения отмечал, что даты ЕГЭ не повлияют на сроки подачи заявлений. Новые правила введены исключительно только на 2020 год, они не будут распространяться на следующие года.