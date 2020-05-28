В Башкирии водитель сорвался в кювет и трагически погиб

Накануне, 27 мая, произошла смертельная авария. Трагический инцидент зафиксирован в Гафурийском районе Башкирии. Именно там на автодороге Карагаево-Юрмаш сорвался в кювет автомобиль.

По информации ГИБДД РБ, 42-летний житель Стерлитамака передвигался за рулем «Лады Калина». В какой-то момент мужчина не смог справиться с управлением и сорвался в кювет. Машину несколько раз перевернуло и отбросило на бок.

От полученных травм водитель автомобиля скончался на месте. В машине также находился 59-летний пассажир из Архангельского района. Он получил различного рода травмы и был госпитализирован.