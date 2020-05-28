В Уфе реконструируют площадку «Уфа-Арены»

Играть в хоккей на «Уфа-Арене» теперь будут на новой площадке. В эти дни на главной крытом спортивном объекте республики проходит реконструкция. Ширина площадки теперь будет не 30, а 28 метров – это так называемый финский размер.

Гораздо свободнее за счет этого станет на скамейке запасных. На 400 мест будет увеличена вместимость трибун. В частности новые кресла будут размещены вместо подиума для девушек из группы поддержки. Они будут танцевать только в проходах между секторами «Арены». Также по новым требованиям линия ворот сместится ближе к лицевому борту.