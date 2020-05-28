В Башкирии в клиниках появились бесконтактные дверные ручки

Специальные приспособления позволяют как медикам, так и пациентам не касаться двери ладонью, а делать это предплечьем. Тем самым снизив вероятность заражения вирусом. 500 таких ручек предоставило магнитогорское предприятие.

Приспособления, например, уже осваивают в 3-м роддоме. Медики отмечают, что даже после пандемии демонтировать их не будут. Такое открытие будет востребовано многие годы, ведь в период сезонны простуд также хочется уберечь себя от опасных вирусов.