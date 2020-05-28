В Уфе житель села представлялся иностранцем, чтобы обманывать женщин

Серию преступлений против женщин зафиксировали в Башкирии. 44-летний мужчина из села представлялся иностранцем, знакомился с женщинами, а на утро грабил. Преступника удалось найти.

Пресс-служба МВД по РБ сообщает, что в полицию обратилась 39-летняя уфимка. Женщина рассказала, что к ней в гости пришёл старый знакомый «иностранец», они выпили и легли спать, а на утро мужчина потребовал от пострадавшей деньги и драгоценности. Полиция быстро вышла на след преступника, которым оказался ранее судимый житель села Новобалтачево.

Оказалось, мужчина обманывает женщин не первый раз. Представляясь иностранцем, он знакомился с женщинами, напрашивался в гости, а после грабил. Сейчас правоохранительные органы ищут жертв сельского альфонса.