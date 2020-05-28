В Уфе детскую песочницу установили на канализационный люк

Жители Уфы заметили необычную детскую площадку. Песочницу во дворе по улице Давлеткильдеева поставили прямо на канализационный люк. Такая опасная конструкция возмутила очевидцев.

Обычный современный двор оказался опасным развлечением для детей. Помимо горок, качелей, лестниц и других конструкций на площадке установили песочницу. Правда вместо песка в ней оказался канализационный люк.