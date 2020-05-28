Вахтовики из Башкирии устроили бунт в соседнем регионе

26 мая вахтовики, которые прилетели из Якутии, в Татарстан устроили бунт в обсерваторе. Об этом рассказали корреспонденты издания «КП-Казань». Сообщается, что среди бунтующих были жители Башкирии.

Около двух часов дня в обсерваторе сработала пожарная сигнализация. Вскоре постояльцы начали бить окна и требовать, чтобы их выпустили. Вахтовики находятся на изоляции в санатории с 22 мая. Росгвардейцы оперативно подоспели успокоить бунтующих.

Многие из вахтовиков прислушались к просьбе успокоиться, однако 8 человек были задержаны, среди которых есть и уроженцы Башкирии. Всего в обсерваторе находится 170 человек. По некоторым данным, перед началом «бунта» рабочие изрядно выпили.