«В семье не без урода»: председатель Госсобрания Башкирии высказался об экс-депутате, который устроил ДТП

Резонансный случай произошёл 20 мая в Аскинском районе. Именно там бывший депутат районного Совета Хамит Файзрахманов устроил серьёзное ДТП и скрылся с места аварии. Стало известно, что депутата лишили должности, членства в партии «Единая Россия» и водительских прав.
Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев высказался о вопиющем случае. Политик отметил, что из-за многочисленности партии не всегда возможно уследить за деятельностью всех коллег. Представители регионального отделения партии без сомнений лишили членства в партии Хамита Файзрахманова.
Напомним, Хамит Файзрахманов будучи в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал аварию. В ДТП пострадала девушка, которой экс-депутат даже не помог. Виновник аварии скрылся с места происшествия ещё до приезда сотрудников ГИБДД.
Фото: Интернет.