«В семье не без урода»: председатель Госсобрания Башкирии высказался об экс-депутате, который устроил ДТП

Резонансный случай произошёл 20 мая в Аскинском районе. Именно там бывший депутат районного Совета Хамит Файзрахманов устроил серьёзное ДТП и скрылся с места аварии. Стало известно, что депутата лишили должности, членства в партии «Единая Россия» и водительских прав.

Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев высказался о вопиющем случае. Политик отметил, что из-за многочисленности партии не всегда возможно уследить за деятельностью всех коллег. Представители регионального отделения партии без сомнений лишили членства в партии Хамита Файзрахманова.

Ряды «Единой России» в республике достаточно многочисленны. В региональном отделении партии более 100 тысяч человек. Есть хорошая поговорка — «в семье не без урода». К сожалению, при такой многочисленности иногда в партию проникают и подобные недостойные личности. Данный гражданин уже исключен из рядов «Единой России». Таким в наших рядах, конечно же, не место. Мы ежегодно занимаемся очищением рядов партии. Порядка 1000 человек исключается по разным причинам. Данное происшествие – дополнительный повод провести тщательную проверку. И она уже ведется.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания Башкирии 

Напомним, Хамит Файзрахманов будучи в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал аварию. В ДТП пострадала девушка, которой экс-депутат даже не помог. Виновник аварии скрылся с места происшествия ещё до приезда сотрудников ГИБДД.

Фото: Интернет. 