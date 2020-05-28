«В семье не без урода»: председатель Госсобрания Башкирии высказался об экс-депутате, который устроил ДТП

Ряды «Единой России» в республике достаточно многочисленны. В региональном отделении партии более 100 тысяч человек. Есть хорошая поговорка — «в семье не без урода». К сожалению, при такой многочисленности иногда в партию проникают и подобные недостойные личности. Данный гражданин уже исключен из рядов «Единой России». Таким в наших рядах, конечно же, не место. Мы ежегодно занимаемся очищением рядов партии. Порядка 1000 человек исключается по разным причинам. Данное происшествие – дополнительный повод провести тщательную проверку. И она уже ведется.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания Башкирии