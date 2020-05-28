В Башкирии у депутата Курултая нашли квартиры по всей России

В Башкирии у депутата Курултая Ильгама Галина нашли квартиры по всей стране. Информация появилась в республиканских каналах в Телеграме.
Согласно кадастровым выпискам, у слуги народа в собственности оформлено сразу 5 квартир в Нефтекамске, а также земельный участок, несколько производственных помещений и здание на 41 квадратный метр.
Кроме этого в собственности у депутата были участки и квартиры в Агидели, Уфе и даже в Сочи.
Несостыковки нашли и в декларации чиновника. Так, за 2018 год он заработал лишь 2,5 миллиона рублей, в перерасчете на месячную зарплату это 200 тысяч рублей. В доходах жены никакие суммы не указаны.
Кроме того, есть сведения, что депутат в разные годы занимал высокие должности: был предпринимателем, генеральным директором и учредителем нескольких фирм, таких как «Башнефтегазстрой», «РЭО» «Уралагро». Его фамилия фигурировала в судах Нефтекамска и Краснокамского района из-за кредитных долгов. Отмечается, что разные суммы до сих пор остаются непогашенными, а на сайте судебных приставов можно найти незаконные исполнительные производства на депутата на общую сумму почти 65 миллионов рублей. На его супруге имеется долг перед банком на 200 млн рублей.
Также сообщается, что народный избранник «умело форсирует в свою пользу уже давно решенные и без его участия вопросы», например, проблему чистой воды для жителей села Гафурово или открытие площадки для выгула собак в Нефтекамске.