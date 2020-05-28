В Башкирии у депутата Курултая нашли квартиры по всей России

Кроме того, есть сведения, что депутат в разные годы занимал высокие должности: был предпринимателем, генеральным директором и учредителем нескольких фирм, таких как «Башнефтегазстрой», «РЭО» «Уралагро». Его фамилия фигурировала в судах Нефтекамска и Краснокамского района из-за кредитных долгов. Отмечается, что разные суммы до сих пор остаются непогашенными, а на сайте судебных приставов можно найти незаконные исполнительные производства на депутата на общую сумму почти 65 миллионов рублей. На его супруге имеется долг перед банком на 200 млн рублей.