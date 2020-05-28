Клещи в Башкирии покусали несколько тысяч человек

Всё больше и больше людей в Башкирии жалуются на укусы клещей. В медицинские организации за помощью обратились уже 3943 жителя. В прошлом году за такой же период цифра была значительно меньше – 3753 человека.
По последней информации в Башкирии зафиксировано 3943 случая жалоб жителей на укусы клещей. Из этого количества 1650 случаев укусов зафиксированы у детей. К слову, детей в прошлом сезоне пострадало тоже меньше – 1338 случаев.
Обработки против насекомых в этом году проведут на четырёх тысячах гектаров земли, как и в 2019 году. В Роспотребнадзоре напомнили, что в лабораториях республики клещей исследуют на заражённость клещевым энцефалитом и боррелизом. Клещи – сезонные насекомые, их активность особо повышается в весенне-летний период.