Клещи в Башкирии покусали несколько тысяч человек

Всё больше и больше людей в Башкирии жалуются на укусы клещей. В медицинские организации за помощью обратились уже 3943 жителя. В прошлом году за такой же период цифра была значительно меньше – 3753 человека.

По последней информации в Башкирии зафиксировано 3943 случая жалоб жителей на укусы клещей. Из этого количества 1650 случаев укусов зафиксированы у детей. К слову, детей в прошлом сезоне пострадало тоже меньше – 1338 случаев.