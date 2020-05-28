В Башкирии соцработникам проведут тестирование на коронавирус

Сегодня, 28 мая, на оперативно собрании в Правительстве Башкирии обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в регионе. Министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова рассказала о нагрузке на социальных работников в это непростое время. Многие из них заражаются коронавирусом при исполнении обязанностей.
В кризисные моменты очень важна поддержка населения, поэтому соцработники выполняют свои обязанности в двойном размере. Из-за непрерывного контакта с населением, они заболевают коронавирусом. Ленара Иванова отметила, что им необходимо проводить регулярное тестирование на COVID-19.
Однако вице-премьер отметила, что работа в каждом учреждении продолжается. Тестирование работников на коронавирус планируется уже на следующей неделе.
Фото: Интернет.