В Башкирии соцработникам проведут тестирование на коронавирус

Все вокруг заражаются, и наши учреждения — не исключение. К сожалению, некоторые соцучреждения просто «вылетают» — это Центры занятости, те, которые занимаются выплатами, центра «Семья». Идет большой поток людей за соцвыплатами, за пособием по безработице. Но несмотря ни на что, работа продолжается, нигде сбоев нет. Очень надеюсь, что со следующей недели у нас будет организовано тестирование социальных работников.

Ленара Иванова, министр семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии