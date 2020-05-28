В Башкирии соцработникам проведут тестирование на коронавирус

Сегодня, 28 мая, на оперативно собрании в Правительстве Башкирии обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в регионе. Министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова рассказала о нагрузке на социальных работников в это непростое время. Многие из них заражаются коронавирусом при исполнении обязанностей.

В кризисные моменты очень важна поддержка населения, поэтому соцработники выполняют свои обязанности в двойном размере. Из-за непрерывного контакта с населением, они заболевают коронавирусом. Ленара Иванова отметила, что им необходимо проводить регулярное тестирование на COVID-19.

Все вокруг заражаются, и наши учреждения — не исключение. К сожалению, некоторые соцучреждения просто «вылетают» — это Центры занятости, те, которые занимаются выплатами, центра «Семья». Идет большой поток людей за соцвыплатами, за пособием по безработице. Но несмотря ни на что, работа продолжается, нигде сбоев нет. Очень надеюсь, что со следующей недели у нас будет организовано тестирование социальных работников.

Ленара Иванова, министр семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии 

Однако вице-премьер отметила, что работа в каждом учреждении продолжается. Тестирование работников на коронавирус планируется уже на следующей неделе.

Фото: Интернет. 