Радий Хабиров рассказал о реставрации знаменитых уфимских «восьмиэтажек»

В старой части башкирской столицы начали ремонтировать исторические здания. Обновляются две жилые «восьмиэтажки», которые знакомы почти каждому уфимцу. Об этом в социальных сетях рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.
Глава Башкирии рассказал жителям о реставрации исторических зданий в Уфе. Ремонт начался с двух знаменитых «восьмиэтажек» в старой части города. Оба здания считаются первыми высотками в городе.
«Восьмиэтажки» по праву считаются памятниками архитектуры XX века. Они были построены в 1954 и 1957 годах. Проектами зданий занимались ленинградские архитекторы. Планируется восстановить декоративные элементы зданий, отремонтировать балконы.