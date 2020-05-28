Радий Хабиров рассказал о реставрации знаменитых уфимских «восьмиэтажек»

В старой части башкирской столицы начали ремонтировать исторические здания. Обновляются две жилые «восьмиэтажки», которые знакомы почти каждому уфимцу. Об этом в социальных сетях рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.

Глава Башкирии рассказал жителям о реставрации исторических зданий в Уфе. Ремонт начался с двух знаменитых «восьмиэтажек» в старой части города. Оба здания считаются первыми высотками в городе.