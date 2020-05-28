В Башкирии молодая мама погибла на глазах у 2-летнего ребенка

Страшная трагедия произошла сегодня днём. На автодороге Серменево-Амангильдино-Баймак столкнулись две машины . В аварии есть погибшие.

«Хёндай Крета» и «Швроле Равон» столкнулись на высокой скорости. Оба автомобиля отбросило на обочину. Водитель «Хёндай» погибла на месте аварии. Погибшей оказалась мама 2-летнего ребенка, который также получил травмы.